Australian Open 2024, Errani: “Ritiro? Deciderò a fine stagione. Voglio godermela e qualificarmi per Parigi 2024”

Malgrado la sconfitta al primo turno degli Australian Open 2024, Sara Errani ha guardato il lato positivo ed ha parlato del prosieguo della stagione in chiave ottimista: “Sono contenta di essere entrata nel main draw all’ultimo. A Canberra ero stata poco bene, ma fortunatamente ho avuto alcuni giorni per tornare in forma. Sono consapevole di essere verso la fine della mia carriera, ma mi piacerebbe godermi questa stagione. Poi, in base a come finirà, deciderò se ritirarmi o andare ancora avanti“. Sarita ha poi analizzato il ko contro Hunter in conferenza stampa: “Sapevo che sarebbe stata dura, i campi veloci e le condizioni complicate non hanno aiutati. Fatico con il dritto, non ho tempo di fare ciò che vorrei, ovvero cambiare ritmo e alzare la palla“.

“L’obiettivo? Entrare in top 100, giocare gli slam e stare bene. Non ho più né il fisico né la forza di qualche anno fa, ma provo a migliorare quotidianamente nelle piccole cose. Ho ancora molti obiettivi e se sono qui è perché adoro questo sport – ha proseguito l’azzurra, che infine ha svelato l’obiettivo Parigi 2024 – Le Olimpiadi rappresentano una grande motivazione per me, perciò vorrei provare a entrare nel torneo di doppio alle Olimpiadi con Jas (Paolini, ndr). Giocheremo insieme qui, a Linz e ogni volta che ne avremo l’opportunità“.