Ranking Atp aggiornato a lunedì 15 gennaio: Musetti perde tre posizioni, Cobolli torna tra i primi 100

Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 15 gennaio 2024. Nessuna novità in top 10 dato che tutti i big hanno preferito riposare nella settimana precedente agli Australian Open. Saldo al comando Novak Djokovic, che precede Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. In quarta posizione Jannik Sinner, miglior italiano, che in quel di Melbourne proverà ad avvicinare il russo al terzo posto. Perde tre piazze Lorenzo Musetti, scivolato al 28° posto, mentre Arnaldi e Sonego restano in top 50. Guadagna due posizioni e si riporta tra i primi 100 invece Flavio Cobolli, protagonista agli Australian Open. Di seguito la nuova graduatoria.

RANKING ATP AGGIORNATO A LUNEDÌ 15 GENNAIO

Novak Djokovic (Srb) 11055 (–) Carlos Alcaraz (Esp) 8855 (–) Daniil Medvedev (Rus) 7555 (–) Jannik Sinner (Ita) 6490 (–) Andrey Rublev (Rus) 5010 (–) Alexander Zverev (Ger) 4275 (+1) Stefanos Tsitsipas (Gre) 4025 (-1) Holger Rune (Den) 3815 (–) Hubert Hurkacz (Pol) 3320 (–) Alex De Minaur (Aus) 2950 (+2)

28. Lorenzo Musetti 1440 (-3)

41. Matteo Arnaldi 1077 (–)

46. Lorenzo Sonego 990 (–)

100. Flavio Cobolli 617 (+2)

103. Fabio Fognini 608 (+2)

117. Luca Nardi 540 (+2)

124. Matteo Berrettini 522 (+1)