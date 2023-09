Highlights Djokovic-Medvedev 6-3 7-6(5) 6-3, finale maschile US Open 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 21

Il video con gli highlights di Novak Djokovic-Daniil Medvedev, finale del tabellone maschile degli US Open 2023. Il serbo si impone in tre set, con il punteggio di 6-3 7-6(5) 6-3 dopo una partita comunque durata più di tre ore. 24° Slam per il serbo, sempre più nella Leggenda di questo sport.