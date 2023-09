Ranking Atp aggiornato a lunedì 18 settembre: tutto inviariato in top-10 e tra i migliori italiani

Ecco il ranking Atp aggiornato a lunedì 18 settembre 2023, dopo la Coppa Davis e i tornei challenger della settimana. In una settimana in cui ad alti livelli non si sono assegnati punti utili per la classifica, ovviamente non cambia nulla tra i primi 10 del ranking mondiale. Novak Djokovic guida sempre con un buon margine di vantaggio su Carlos Alcaraz, mentre Jannik Sinner resta in sesta posizione. Lorenzo Musetti, Lorenzo Arnaldi e Matteo Arnaldi inseguono e sono sempre in top-50, mentre nelle retrovie guadagna buone posizioni Flavio Cobolli che fa segnare il suo best ranking alla posizione n°129.

Novak Djokovic (Srb) 11795 (–) Carlos Alcaraz (Esp) 8535 (–) Daniil Medvedev (Rus) 7280 (–) Holger Rune (Den) 4710 (–) Stefanos Tsitsipas (Gre) 4615 (–) Andrey Rublev (Rus) 4515 (–) Jannik Sinner (Ita) 4465 (–) Taylor Fritz (Usa) 3955 (–) Casper Ruud (Nor) 3560 (–) Alexander Zverev (Ger) 3030 (–)

18. Lorenzo Musetti 1925 (–)

38. Lorenzo Sonego 1140 (–)

48. Matteo Arnaldi 983 (-1)

66. Matteo Berrettini 832 (–)

109. Marco Cecchinato 548 (+1)

129. Flavio Cobolli 476 (+14)