Ranking Atp aggiornato a lunedì 8 maggio: Alcaraz a un passo dal numero uno, Arnaldi debutta in top 100

Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 8 maggio. L’unica novità in top 10 è il sorpasso di Fritz ai danni di Auger-Aliassime per la nona posizione, ma la notizia principale è un’altra. Grazie al titolo conquistato a Madrid, Alcaraz si è infatti portato a soli 5 punti da Novak Djokovic e, solo la partecipazione al Masters 1000 di Roma, gli consentirà il sorpasso tra due settimane. Come se non bastasse, ciò permetterebbe allo spagnolo di essere anche testa di serie numero uno al Roland Garros. Per quanto riguarda gli azzurri, Jannik Sinner resta saldo all’ottavo posto, mentre Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini rimangono in top 20. Giornata da ricordare infine per Matteo Arnaldi, che grazie al terzo turno raggiunto a Madrid si garantisce il debutto tra i primi 100 del mondo. Di seguito la classifica aggiornata.

Ranking Atp aggiornato a lunedì 8 maggio

Novak Djokovic 6.775 Carlos Alcaraz 6.770 Daniil Medvedev 5.330 Casper Ruud 5.165 Stefanos Tsitsipas 5.015 Andrey Rublev 4.190 Holger Rune 3.865 Jannik Sinner 3.525 Taylor Fritz 3.380 (+1) Felix Auger-Aliassime 3.235 (-1)

GLI ITALIANI

19. Lorenzo Musetti 1.960 (-1)

20. Matteo Berrettini 1.832 (+1)

48. Lorenzo Sonego 890 (-1)

83. Marco Cecchinato 720 (+2)

99. Matteo Arnaldi 608 (+6)

.

130. Fabio Fognini 468 (-3)