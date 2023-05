Ranking Wta aggiornato a lunedì 8 maggio: Sabalenka insidia Swiatek, best ranking per Trevisan

Il ranking WTA aggiornato a lunedì 8 maggio 2023. Aryna Sabalenka vince il Wta di Madrid e prenota il numero uno del mondo. Ormai è solo questione di tempo prima che la bielorussa scavalchi Iga Swiatek, chiamata a difendere circa 3.000 punti nelle prossime settimane tra Roma e Roland Garros. Al momento, però, al comando rimane la polacca, che anzi incrementa il proprio bottino grazie alla finale raggiunta alla Caja Magica. Scivola al settimo posto invece Ons Jabeur, che non è riuscita a difendere il titolo conquistato l’anno precedente. Buone notizie anche per il tennis azzurro, con Martina Trevisan che si gode il suo nuovo best ranking di numero 18. Sorridono anche Giorgi, Cocciaretto, Paolini ed Errani, che guadagnano una manciata di posizioni. Di seguito la situazione aggiornata del ranking WTA nel dettaglio.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 8 maggio

1 Iga Swiatek 9.625

2 Aryna Sabalenka 7.881

3 Jessica Pegula 5.300

4 Caroline Garcia 5.025

5 Coco Gauff 4.345

6 Elena Rybakina 4.195

7 Ons Jabeur 4.116

8 Maria Sakkari 3.516

9 Daria Kasatkina 3.505

10 Petra Kvitova 3.162

LE ITALIANE

18. Martina Trevisan 1.878 (+2)

37. Camila Giorgi 1.214 (+3)

45. Elisabetta Cocciaretto 1.081 (+5)

65. Jasmine Paolini 841 (+3)

78. Sara Errani 765 (+5)

98. Lucia Bronzetti 681 (-1)