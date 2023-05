Playoff NBA 2023, a Denver non bastano i 53 punti di Jokic: vincono i Suns e la serie torna in parità

Two is megl’ che one e i Phoenix Suns l’hanno dimostrato in gara-4 dei playoff NBA 2023 contro i Denver Nuggets. Nonostante i 53 punti (massimo in carriera ai playoff) realizzati da Nikola Jokic, la franchigia dell’Arizona è riuscita ad imporsi con il punteggio di 129-124 grazie alle sue due stelle, Devin Booker e Kevin Durant, capaci di realizzare 36 punti a testa. Match in equilibrio dall’inizio alla fine (solamente una volta i Suns hanno trovato la doppia cifra di vantaggio, nel quarto parziale) e deciso sono nel finale. Merito dei sopracitati fenomeni di Phoenix, ma anche dei 14 punti (su 19 totali) di Shamet, freddissimo da tre.

A fare la differenza sono stati proprio i tanti punti dalla panchina per i Suns, capaci di rispettare il pronostico della vigilia e riportare la serie in parità. Confronto dunque che ora torna in Colorado e che per il momento ha seguito l’andamento del fattore campo. Favoriti dunque i Denver Nuggets, che torneranno a giocare davanti al loro pubblico, anche se l’inerzia sembra essere dalla parte degli avversari, reduci da due successi di fila.