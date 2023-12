Ranking Atp aggiornato a lunedì 4 dicembre: Sinner numero uno d’Italia, Cobolli esce dai primi 100

Ecco il ranking Atp aggiornato a lunedì 4 dicembre 2023. Il piatto forte della settimana erano le Next Gen ATP Finals di Jeddah, che però non assegnavano punti. Poche novità dunque in top 100, dove l’unica cosa da segnalare è l’uscita dalla top 100 di Flavio Cobolli, scavalcato dal giapponese Watanuki. Per il resto Novak Djokovic resta saldo in vetta, davanti a Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, mentre Jannik Sinner si conferma numero uno d’Italia. Di seguito la classifica aggiornata.

RANKING ATP AGGIORNATO A LUNEDÌ 4 DICEMBRE

Novak Djokovic (Srb) 11245 (–) Carlos Alcaraz (Esp) 8855 (–) Daniil Medvedev (Rus) 7600 (–) Jannik Sinner (Ita) 6490 (–) Andrey Rublev (Rus) 4805 (–) Stefanos Tsitsipas (Gre) 4235 (–) Alexander Zverev (Ger) 3985 (–) Holger Rune (Den) 3660 (–) Hubert Hurkacz (Pol) 3245 (–) Taylor Fritz (Usa) 3000 (–)

27. Lorenzo Musetti 1470 (–)

44. Matteo Arnaldi 1021 (–)

47. Lorenzo Sonego 990 (–)

92. Matteo Berrettini 682 (-1)

101. Flavio Cobolli 640 (-1)

107. Fabio Fognini 608 (–)

118. Luca Nardi 549 (-3)