Ranking Wta aggiornato a lunedì 4 dicembre: Giorgi e Bronzetti guadagnano una posizione

Ecco il ranking Wta aggiornato a lunedì 4 dicembre 2023. Come prevedibile, non ci sono novità tra le prime 50 del mondo visto che ormai si disputano solo tornei di categorie minori e le “big” non partecipano. Al comando c’è sempre Iga Swiatek, seguita da Aryna Sabalenka e Coco Gauff. La numero uno d’Italia si conferma invece Jasmine Paolini, al numero 30, davanti a Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Salde in top 100 anche Camila Giorgi e Lucia Bronzetti, che guadagnano una posizione ciascuna. Di seguito la nuova graduatoria.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 4 dicembre

Iga Swiatek (Pol) 9295 (–) Aryna Sabalenka (Blr) 9050 (–) Coco Gauff (Usa) 6580 (–) Elena Rybakina (Kaz) 6365 (–) Jessica Pegula (Usa) 5975 (–) Ons Jabeur (Tun) 4195 (–) Marketa Vondrousova (Cze) 4075 (–) Karolina Muchova (Cze) 3651 (–) Maria Sakkari (Gre) 3620 (–) Barbora Krejcikova (Cze) 2880 (–)

30. Jasmine Paolini 1435 (–)

42. Martina Trevisan 1187 (–)

48. Elisabetta Cocciaretto 1121 (–)

53. Camila Giorgi 1087 (+1)

61. Lucia Bronzetti 968 (+1)

104. Sara Errani 713 (–)

123. Lucrezia Stefanini 591 (-3)