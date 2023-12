Barcellona-Atletico Madrid 1-0, Xavi: “Sono soddisfatto. Joao Felix è un ragazzo straordinario”

Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa dopo la preziosa vittoria di misura contro l’Atletico Madrid: “Siamo stati molto bravi e, a parte gli ultimi minuti, sono soddisfatto. L’unico rimpianto è che potevamo vincere in maniera più comoda, ma abbiamo comunque disputato una buona gara contro una rivale per il titolo. Ho ottime sensazioni“. Non poteva poi mancare un pensiero Joao Felix, che ha deciso la partita con il più classico dei gol dell’ex: “Sono contento per lui, lo vedo felice e questo fa la differenza. Gli ho detto di stare calmo perché queste extra-motivazioni a volte ti mettono a dura prova. Sta lavorando davvero bene ed è un ragazzo straordinario, perciò non posso che essere felice di averlo in squadra. La sua esultanza? Nasce dal bisogno di dimostrare il suo calcio. Dobbiamo approfittare di questa necessità, è positivo che sia ribelle e faccia la differenza contro la sua ex squadra“.

Xavi ha infine analizzato la gara: “Sicuramente battere il Porto in una competizione importante come la Champions League ci ha aiutato. Siamo stati molto bravi nei duelli contro una squadra che ha molta anima come l’Atlético. Loro ci ha messo pressione a partire dal secondo tempo e noi abbiamo avuto una pausa. La squadra però ha personalità e ha giocato una partita completa, segno che cresciamo nei grandi momenti. Siamo a Barcellona e dobbiamo pretendere di giocare sempre così“. Infine, sul pubblico: “Meno spettatori rispetto alle altre gare? Immagino che anche il freddo e il programma abbiano influito. Coloro che sono venuti sono stati fantastici e se ne saranno andati felici come chiunque altro. Ne avremo bisogno domenica prossima contro una rivale diretta come il Girona“.