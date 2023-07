Ranking Atp aggiornato a lunedì 17 luglio: Alcaraz prende il largo, Berrettini guadagna sei posizioni

Il ranking Atp aggiornato a lunedì 17 luglio vede un Carlos Alcaraz che inizia a prendere il largo sui rivali, anche su quel Novak Djokovic battuto in finale nella domenica finale di Wimbledon. Cambiamenti importanti, però, non ce ne sono stati in top-10. Tutti restano nelle stesse posizioni di due settimane fa, anche se i punti della semifinale raccolti da Jannik Sinner lo portano a diminuire la distanza da chi lo precede. Stabile anche Lorenzo Musetti in sedicesima posizione, mentre finalmente torna a guadagnare qualcosa Matteo Berrettini, questa settiman al n°32. Niente da segnalare per quanto riguarda Lorenzo Sonego. Arnaldi guadagna cinque posizioni, Cecchinato ne perde sei.

Ranking Atp aggiornato a lunedì 17 luglio

Carlos Alcaraz 9.675 Novak Djokovic 8.795 Daniil Medvedev 6.520 Casper Ruud 5.005 Stefanos Tsitsipas 4.850 Holger Rune 4.825 Andrey Rublev 4.525 Jannik Sinner 3.975 Taylor Fritz 3.310 Frances Tiafoe 3.130

GLI ALTRI ITALIANI

16. Lorenzo Musetti 2.290

32. Matteo Berrettini 1.262 (+6)

42. Lorenzo Sonego 1.025

75. Matteo Arnaldi 752 (+5)

95. Marco Cecchinato 628 (-6)