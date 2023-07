Mondiali Fukuoka 2023, pallanuoto: il Settebello parte con una vittoria per 13-6 ai danni della Francia

Il Settebello di Sandro Campagna esordisce con una vittoria per 13-6 sulla Francia ai Mondiali di Fukuoka 2023. Gli azzurri partono bene nel loro cammino iridato, disputando una straordinaria seconda parte di gara dopo un inizio un po’ a marce basse. Il primo obiettivo è chiaramente il passaggio da primi nel girone e questo successo è il primo step. Nell’altra gara del girone B il Canada ha superato la Cina con lo score di 13-10 e proprio i nordamericani saranno i nostri prossimi avversari mercoledì all’alba italiana.

LA PARTITA – La Francia entra bene in partita con Khasz che apre le marcature e va ad un passo dal raddoppio nei primi due minuti di gara. Del Lungo però risponde sempre presente e al sesto minuto Di Somma non sbaglia sul rigore per l’1-1. Sul finire di quarto si segna di più: ancora Khasz riporta in vantaggio i transalpini, Velotto trova il pareggio ma i primi 8′ si chiudono sul 3-2 Francia.

Anche l’apertura di secondo tempo favorisce la compagine francese con Marzouki che porta per la prima volta i suoi avanti di due lunghezze. Gli uomini di Campagna però reagiscono alla grande e con Marziali e Cannella si riportano sul 4-4. Crousillat segna il rigore del 4-5, ma Fondelli allo scadere approfitta della doppia superiorità numerica e riporta il punteggio sul 5-5 a metà partita.

L’inerzia del match cambia totalmente con gli azzurri che mettono le marce alte. Presciutti regala il primo vantaggio sul 6-5, poi Fondelli trova la rete del 7-5 e una straordinaria conclusione nell’angolino da parte di Cannella permette all’Italia di chiudere il terzo tempo di gioco avanti 8-5 nonostante il terzo fallo e l’espulsione definitiva di Marziali.

La Francia torna a segnare dopo 13′ di digiuno grazie alla rete di Bouet, ma è solo un dettaglio all’interno del dominio azzurro. Prima Di Somma, poi Bruni e Fondelli portano la Nazionale avanti sull’11-6 a quattro minuti dal termine. Ci pensano ancora Fondelli ed infine Condemi su rigore a fissare il punteggio sul 13-6 finale.

LE DICHIARAZIONI – “Siamo orgogliosi di questa vittoria, nonostante una partenza non delle migliori. Ma siamo riusciti ad entrare in partita e dobbiamo continuare a migliorare, abbiamo altre due partite nel girone per provarci. Siamo favoriti sia con Canada che con la Cina, bisogna vincere”, ha dichiarato a fine match l’MVP di giornata Andrea Fondelli.