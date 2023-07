Ranking Wta aggiornato a lunedì 17 luglio: Swiatek mantiene la testa, Vondrousova debutta in top-10

Il ranking Wta aggiornato a lunedì 17 luglio vede Iga Swiatek sempre in testa, ma con un distacco che continua sempre più a diminuire nei confronti di Aryna Sabalenka. La bielorussa avrebbe operato il sorpasso vincendo la semifinale di Wimbledon contro Jabeur, ma così non è stato. Guadagna due posizioni Petra Kvitova, che torna tra le prime 8. Il grande balzo, ovviamente, è quello di Marketa Vondrousova. 32 posizioni guadagnate e debutto in top-10 per la vincitrice dei Championships, che si piazza proprio al n°10.Non due buone settimane per l’Italtennis, che perde anche una rappresentante tra le top-100 a causa delle 33 posizioni perse da Sara Errani. Ora sono cinque le azzurre, con Elisabetta Cocciaretto sempre al numero 1 alla posizione n°42. Perdono terreno Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan, mentre Camila Giorgi resta più o meno stabile.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 17 luglio

Iga Swiatek 9.315 Aryna Sabalenka 8.845 Elena Rybakina 5.465 Jessica Pegula 5.395 Caroline Garcia 4.865 Ons Jabeur 4.846 Coco Gauff 3.390 Petra Kvitova 3.341 (+1) Maria Sakkari 3.310 (-1) Marketa Vondrousova 3.106 (+32)

LE ITALIANE

42. Elisabetta Cocciaretto 1170 (+1)

50. Camila Giorgi 1058 (+2)

52. Jasmine Paolini 1050 (-8)

53. Lucia Bronzetti 1009 (-6)

75. Martina Trevisan 847 (-11)