Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini nel 2023? Non è stata un’annata facile per il tennista romano, tormentato dai problemi fisici praticamente dall’inizio alla fine e incapace di seguire i suoi piani. Un vero peccato visto che, quando il fisico l’ha assistito, sono arrivati bei risultati. Spiccano ad esempio il quarto turno a Wimbledon, ma anche le belle vittorie in United Cup con l’Italia. Nel complesso, tuttavia, il bilancio non può che essere negativo, anche perché ha giocato solamente 23 partite. La buona notizia, sempre infortuni premettendo, è che le cose potranno andare solamente meglio in futuro. Matteo saluta dunque un 2023 privo di particolari soddisfazioni, ma comunque redditizio in termini economici, nella speranza che il 2024 sia più felice. Andiamo quindi a fare i conti in tasca a Berrettini e scoprire quanto denaro ha incassato.

Quanti soldi ha guadagnato Berrettini nel 2023: montepremi totale

Sul sito dell’Atp, i guadagni sono riportati in dollari e Matteo ha incassato 1,023,735 milioni. Convertendoli in euro, Berrettini ha guadagnato 940 mila 351 euro, una cifra non indifferente visto che ha giocato appena 12 tornei. L’evento che gli ha fruttato il montepremi più alto è la United Cup, dove ha incassato 253 mila 611 euro, seguita da Wimbledon, dove ha raggiunto gli ottavi di finale e incassato 241 mila 458 euro. I guadagni totali della carriera di Berrettini, solo in termini di montepremi, ammontano a 13 milioni 468 mila 998 euro.