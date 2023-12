Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner nel 2023? Il tennista azzurro ha vissuto la migliore stagione della sua vita, consacrandosi come uno dei migliori giocatori del pianeta e dando vita a match sensazionali su palcoscenici importanti. Il 2023 di Jannik è stato notevole innanzitutto in termini di ranking visto che aveva cominciato da numero 15 ed ha chiuso al quarto posto. Sebbene si tratti di “sole” 11 posizioni guadagnate, hanno un peso specifico ben diverso rispetto ad esempio a salire dal numero 71 al 60.

E’ migliorato moltissimo anche tecnicamente, con il suo tennis che ha raggiunto livelli mai conosciuti prima tanto da potersela giocare alla pari con tutti, anche i migliori (compreso Novak Djokovic). Non vanno poi sottovalutati i miglioramenti a livello psicologico, specialmente per aver sfatato i tabù Medvedev e Djokovic, oltre ad un ottimo bilancio contro i top 5, e fisico, con gli infortuni che si contano sulle dita di una mano. Sicuramente l’apice l’ha raggiunto a fine anno, con le vittorie a Pechino e Vienna che hanno fatto da preludio alla finale delle Atp Finals e alla vittoria in Coppa Davis, tuttavia il 2023 è stato positivo fin dall’inizio. Andiamo dunque a fare i conti in tasca a Sinner e scoprire quanti soldi ha guadagnato in stagione.

Quanti soldi ha guadagnato Sinner nel 2023: montepremi totale

Sul sito dell’Atp, i guadagni sono riportati in dollari e Jannik ha incassato 8,298,379 milioni. Convertendoli in euro, Sinner ha guadagnato la bellezza di 7 milioni 622 mila 476. Il torneo che gli ha fruttato più soldi sono le Atp Finals, ben 2 milioni 388mila 689 euro. Al secondo posto c’è invece il Masters 1000 di Toronto, vinto dall’azzurro, che gli è valso un assegno da 936mila 310 euro.

Volendo considerare anche il doppio, Sinner ha incassato altri 46 mila 857 euro, che però non influiscono più di tanto sul totale. Neanche a dirlo, si tratta della stagione più remunerativa della carriera di Jannik, i cui guadagni totali in termini di montepremi ammontano a 13 milioni 719 mila 979 euro.