Qualifiche GP Qatar: giro cancellato per Norris e Piastri, partiranno decimo e sesto

Colpo di scena al termine delle qualifiche del Gran Premio del Qatar: Lando Norris ha visto il suo giro essere cancellato per track limits. Il pilota inglese, aveva conquistato in pista la seconda posizione, alle spalle solo di Max Verstappen, ma il suo giro non è risultato regolare. Gli steward lo hanno quindi penalizzato, rimuovendo dalla classifica il giro. Norris scala così dalla seconda alla decima piazza in vista del Gran Premio di domenica. Sarà George Russell a partire secondo.

La notizia è seguita da un nuovo annuncio, anche il compagno di squadra Oscar Piastri ha visto il suo giro essere cancellato. L’australiano partirà quindi sesto, dopo essersi qualificato in quarta piazza (e scalato in terza posizione per qualche secondo). Hamilton scala così in terza posizione, appena dietro al proprio compagno di box, e al fianco di Alonso, quarto.