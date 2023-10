Lecce-Sassuolo, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Lecce-Sassuolo, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Via del Mare scontro della tranquillità tra i salentini e gli emiliani, che però vengono dal ko dell’ultimo turno e che per questo motivo vogliono tornare subito alla vittoria. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 20.45 di venerdì 6 ottobre.

Lecce-Sassuolo sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alessandro Iori e Manuel Pasqual e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Davide Polizzi e Lorenzo Minotti.