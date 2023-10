Preolimpico volley maschile 2023, l’Italia torna alla vittoria: 3-0 sofferto all’Iran

Dopo la sconfitta incassata in quattro set contro la Germania, l’Italia torna al successo nel torneo preolimpico di volley maschile 2023 e lo fa battendo in tre parziali l’Iran. Vittoria importante per gli azzurri di Fefé De Giorgi, che si riscattano e mandano al tappeto gli avversari al Maracanãzinho di Rio De Janeiro, in Brasile, con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-22, 25-23). L’Italia riprende così la sua corsa verso la carta olimpica per Parigi 2024 e approccia al meglio gli ultimi due impegni. Michieletto e compagni torneranno in campo domani per sfidare Cuba, un match da vincere a tutti i costi prima di giocarsi il tutto per tutto all’ultima contro il Brasile.

CRONACA – Avvio fantastico dell’Italia, che nonostante le assenze di Lavia e Giannelli (tenuti a riposo da De Giorgi) si issa sul 6-1, costringendo gli avversari a fermare il gioco. Gli azzurri riescono a portarsi addirittura sul +7, ma l’Iran non si disunisce e accorcia le distanze, avvicinandosi sempre di più nel punteggio. L’Italia stringe i denti e prova a restare al comando, ma un attacco di Nasri vale il 21-21. Il time out chiamato da De Giorgi sortisce però gli effetti sperati e gli azzurri la spuntano per 25-22 soprattutto grazie a due ace, targati rispettivamente Romanò e Rinaldi.

Il copione del secondo set è identico: l’Iran va sotto di sette lunghezze, poi ristabilisce l’equilibrio grazie a un parziale di 7-0 e riesce persino a mettere la testa avanti. Non riesce però a scappare visto che l’Italia rimane in scia e proprio nel finale piazza la zampata decisiva. Il merito è di Tommaso Rinaldi, che firma tre monster block consecutivi e poi sigla anche il punto decisivo per il 25-22. Nel terzo set, infine, è l’Iran a prendere l’iniziativa e partire meglio, staccando l’Italia anche di 5 punti. Gli azzurri tuttavia non mollano e, dopo aver inseguito a lungo, riescono finalmente a raggiungere gli avversari sul 19-19 nel segno di Leandro Mosca. In un finale punto a punto, a spuntarla sono i ragazzi di De Giorgi, che prevalgono per 25-23 e ottengono un importante successo.