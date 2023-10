Qualificazioni Wta Monastir 2023: Rosatello approda al turno decisivo

A una sola vittoria dal main draw del Wta 250 di Monastir 2023 Camilla Rosatello, capace di debuttare con una vittoria nel tabellone cadetto in Tunisia. L’azzurra avrebbe dovuto sfidare la bielorussa Shymanovich, quarta forza del seeding, ma in virtù del ritiro di quest’ultima ha affrontato la svizzera Perrin. Nonostante il match non si preannunciasse una passeggiata, Rosatello è riuscita ad imporsi con il punteggio di 6-2 3-6 6-1 in 1h33′, dominando primo e terzo parziale. A separare Camilla dal main draw c’è un ultimo ostacolo, ovvero la francese Monnet, numero 180 del mondo e quinta testa di serie.