Serie C 2023/2024, il Foggia aggancia la Juve Stabia in vetta: Brindisi ko 2-0 nel derby pugliese

Il Foggia stende 2-0 il Brindisi nel derby dello stadio Pino Zaccheria valevole per l’ottava giornata del girone C del campionato di Serie C 2023/2024: decidono le marcature firmate da Alessandro Garattoni ed Andrea Schenetti. In virtù di questo risultato i rossoneri agganciano la Juve Stabia in vetta alla classifica a 15 punti, mentre i biancazzurri restano in zona playout a quota 7.

Dopo appena trenta secondi i padroni di casa sfiorano già il vantaggio con una conclusione di Peralta, ma la reazione dei biancazzurri non si fa attendere e al 13′ rispondono con Bunino. L’appuntamento con la rete del vantaggio per i rossoneri è soltanto rimandato poiché al 16′ ci pensa Alessandro Garattoni ad andare a segno con una grande conclusione dalla distanza, che Saio riesce soltanto a sfiorare. Piove sul bagnato per la squadra ospite, che al 26′ perde Nicolao per infortunio e manda in campo Monti. Al 31′ gli uomini di Mirko Cudini raddoppiano con Andrea Schenetti, bravo ad effettuare il tap-in vincente su una respinta corta di Saio. All’intervallo il punteggio recita 2-0.

Nella seconda frazione di gara il tecnico Ciro Danucci ribalta completamente il Brindisi attraverso le sostituzioni, ma i suoi ragazzi continua a far fatica a creare occasioni concrete. Al 62′ i biancazzurri vanno in gol con un colpo di testa di Bizzotto, ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco del difensore. Il Foggia, dal suo canto, prova a chiudere definitivamente la contesa e ci va vicinissimo al 76′, quando Salines, dopo uno scambio con Beretta, colpisce una clamorosa traversa con il sinistro. Il risultato non cambia: il Foggia supera 2-0 il Brindisi ed è primo insieme alla Juve Stabia.