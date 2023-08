Qualificazioni Us Open 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 22 agosto

Il programma con l’ordine di gioco e gli orari delle qualificazioni degli Us Open 2023 per la giornata di martedì 22 agosto. Scendono in campo 12 dei 18 italiani in totale tra uomini e donne impegnati a Flushing Meadows alla ricerca di un posto nel tabellone principale. Si parte su tutti i campi dell’impianto newyorkese alle ore 11:00 locali, le 17:00 italiane.

ORDINE DI GIOCO COMPLETO

COURT 10

Ore 17:00 – (16) Errani vs A. Andreeva

3°match dalle 17:00 – Brancaccio vs (10) Siegemund

COURT 11

3°match dalle 17:00 – (15) Nardi vs Tirante

COURT 6

Ore 17:00 – Gaio vs (32) Grenier

3°match dalle 17:00 – Brancaccio vs Sachko

COURT 7

4°match dalle 17:00 – Agamenone vs Zheng

COURT 8

2°match dalle 17:00 – (8) Stefanini vs In-Albon

COURT 9

2°match dalle 17:00 – Giannessi vs Mayot

COURT 14

Ore 17:00 – Passaro vs Hong

2°match dalle 17:00 – Bonadio vs (30) Zeppieri

COURT 16

2°match dalle 17:00 – Bellucci vs Kukushkin