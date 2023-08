Milan, Pioli: “Soddisfatto, sta nascendo un bel gruppo. Pulisic? Un talento”

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del suo Milan per 2-0 sul campo del Bologna. “Oggi si sono viste tante belle cose ma bisogna lavorare ancora molto per trovare gli equilibri giusti. L’atteggiamento mi piace e sono soddisfatto della rosa che ho a disposizione. Ai dirigenti ho chiesto giocatori in ruoli specifici e sono arrivati. Sta nascendo un bel gruppo”.Poi ha proseguito: “Che Pulisic fosse un talento, già lo sapevo. È molto duttile, può giocare anche al posto di Leao. Giroud è un leader, sempre disponibile a lavorare per la squadra. Con Leao parlo tutti i giorni, ha i superpoteri, e anche oggi ha fatto un grande lavoro. Se impareremo a sacrificarci tutti e lavorare bene senza palla ci toglieremo delle soddisfazioni”.