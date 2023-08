Highlights e gol Crystal Palace-Arsenal 0-1: Premier League 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 7

L’Arsenal conquista un altro successo, e vince per 1-0 in casa del Crystal Palace, nel match valevole per la seconda giornata di Premier League 2023/24. A firmare il successo della formazione di Arteta è Odegaard su rigore, calciato in maniera impeccabile al 54esimo. Reti inviolate da parte dei padroni di casa, che dopo la vittoria all’esordio, firmano la prima sconfitta stagionale. Di seguito gli highlights del match.