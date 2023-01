F1, la Cina spera per la tappa di Shanghai: potrebbe ritornare dopo allentamento regole covid

Formula 1, in Cina si punta al ritorno della tappa di Shanghai del 2023. Quest’ultima era stata eliminata dal calendario a causa delle politiche restrittive del coronavirus in Cina, ma il recente allentamento delle regole potrebbe aver aperto la porta. La data originale della gara, il 16 aprile, è ancora libera. Non è ancora noto però se la F1 si assumerà il rischio con un preavviso così breve.