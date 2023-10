Qualificazioni Masters 1000 Shanghai 2023: Napolitano al turno decisivo, eliminato Giustino

Una vittoria e una sconfitta: questo il bilancio per il tennis azzurro al termine della prima giornata di qualificazioni del Masters 1000 di Shanghai 2023. Ad approdare al turno decisivo è stato Stefano Napolitano, accreditato della diciottesima testa di serie, che ha rispettato il pronostico della vigilia e ha sconfitto con il punteggio di 6-1 7-5 l’australiano Omar Jasika. Dopo un primo set a senso unico, l’azzurro ha rischiato nel secondo, prima andando in svantaggio di un break e poi fronteggiando ben quattro palle break sul 4-4. Alla lunga, però, è stato lui a prevalere e, dopo 1h32′ di gioco, ha ottenuto la vittoria. L’ultimo ostacolo che lo separa dal main draw corrisponde al nome dell’australiano Marc Polmans, quarta forza del seeding cadetto.

Niente da fare invece per Lorenzo Giustino, che ha battagliato ma si è dovuto arrendere dopo 2h53′ a Benjamin Lock, subendo così la sua terza sconfitta consecutiva in questa trasferta asiatica. 7-6 3-6 6-4 il punteggio in favore del tennista dello Zimbabwe, leggermente sfavorito alla vigilia ma sceso in campo con la convinzione di poter vincere. Non mancano però i rimpianti per l’azzurro, che nel primo set ha sprecato ben 5 set point (due sul 5-2 e tre consecutivi sul 6-5) mentre nella terza frazione ha mancato due palle break in avvio che avrebbero potuto cambiare l’andamento del parziale.