Masters 1000 Shanghai 2023, Giustino e Napolitano presenti nel tabellone di qualificazione

E’ stato sorteggiato il tabellone di qualificazione del Masters 1000 di Shanghai, penultimo 1000 della stagione tennistica. In attesa di conoscere gli accoppiamenti dei vari Sinner, Sonego, Musetti e Arnaldi nel main draw, l’Italia si affida a Stefano Napolitano e Lorenzo Giustino nelle quali, entrambi già in Asia da alcune settimane. Giustino affronterà Lock e si trova nello slot della prima testa di serie Hijikata. Per Napolitano esordio contro Jasika e possibile turno decisivo contro un altro australiano, ovvero Polmans.

GLI SPOT DEGLI AZZURRI

(1) Hijikata vs Gengel

Lock vs (23) Giustino

(4) Polmans vs Kachmazov

Jasika vs (18) Napolitano