Roma, Mourinho: “Ho sei mesi per vincere un’altra coppa qui”

“Ho vinto una coppa e mezza con la Roma, non sono stato capace di vincerne due ma ho altri sei mesi qui….”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso, José Mourinho nel talks con Federico Buffa su Sky Sport. Lo Special One si è soffermato sulle sue imprese da allenatore. “Ne ho fatto tante – ha proseguito – ma vincere la Champions con il Porto è una super impresa perché c’erano nove giocatori portoghesi e sette che fino all’anno prima non avevano mai disputato la Champions. Ma ci sono anche altre imprese perché se ho avuto la fortuna di lavorare con squadre con grandi budget, ho avuto la difficoltà di lavorare in squadre dove vincere è miracolo”.

Commentando il suo rapporto con i giocatori e le squadre allenate ha invece detto: “Non c’è un segreto, devi essere te stesso ed essere empatico con la gente con la quale si lavora. Essere empatico significa essere critico, esigente, aperto, essere onesto. Il giocatore quando lavora con me capisce che sono onesto e dentro l’onestà esiste tutto questo, così il rapporto diventa ottimo e tu ottieni il massimo da ogni giocatore”.