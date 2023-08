Qualificazioni maschili US Open 2023: Cobolli sconfitto in tre set da Riedi

Niente da fare per Flavio Cobolli, sconfitto al primo turno delle qualificazioni degli US Open 2023 al più quotato Leandro Riedi. 6-1 2-6 7-5 il punteggio del match, portato a casa dallo svizzero dopo 2h09′ ma giocato piuttosto bene da Cobolli. In particolare, l’azzurro è stato bravissimo a reagire dopo un primo set perso male, pareggiando il conto. Flavio si è comportato molto bene anche nel parziale decisivo, tenendo seppur a fatica il servizio e tentando (con scarsi risultati) a impensierire l’avversario in risposta. Quando il super tie-break sembrava ormai all’orizzonte, il giocatore elvetico ha ottenuto il break decisivo nell’undicesimo gioco ed ha staccato il pass per il secondo turno. Eliminato anche Fabio Fognini, sconfitto in tre set dal ceco Mensik (LA CRONACA).