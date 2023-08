Qualificazioni US Open 2023: subito fuori al primo turno Fognini, passa Mensik

Si interrompe subito al primo turno di qualificazioni la rincorsa di Fabio Fognini al tabellone principale degli US Open. Il tennista ligure infatti è stato sconfitto da Jakub Mensik con il punteggio di 1-6 6-1 6-1. L’azzurro purtroppo non è riuscito a dare seguito ad un primo set ai limiti della perfezione, calando vistosamente alla distanza come dimostra il risultato finale. Dall’altro lato invece solida prestazione per il ceco classe 2005, all’esordio in uno slam, che nel secondo turno di qualificazioni incontrerà lo svizzero Leandro Riedi, bravo a superare dopo tre set un altro azzurro come Flavio Cobolli.

La cronaca – Primo game molto combattuto in cui Fognini deve sudare le cosiddette sette camicie per portare a casa il game dopo più di 9 minuti, annullando anche due palle break. Da qui in poi però il set è in discesa per l’azzurro, complice diversi errori di Mensik, che perde due volte consecutive il servizio. Il tennista ligure appare solido e concentrato, approfitta degli errori del suo avversario e vola sul 5-0. Senza alcuna possibilità di rimonta l’azzurro chiude il primo parziale con il punteggio di 6-1.

Nel secondo set si scuote un po’ Mensik che riesce ad entrare in partita tenendo, non senza qualche difficoltà i primi due game al servizio. Fognini da parte sua fa vedere qualche lampo del suo talento, ma con il passare dei minuti inizia a calare anche al servizio. Nel quarto game commette diversi errori gratuiti, Mensik ne approfitta e strappa il primo break del suo incontro portandosi sul 3-1. Fognini non riesce a reagire e anzi cede nuovamente il servizio al giovane ceco, che non si fa pregare e chiude comodamente il secondo set a sua volta con un 6-1.

Nel terzo e decisivo parziale Fognini parte ancora male subendo subito l’ennesimo break. Mensik conferma di essere in grande spolvero e tiene facilmente il servizio, facendo salire a 7 il computo di game consecutivi vinti. La striscia si interrompe il game successivo, ma è un fuoco di paglia per Fognini. Da lì in poi infatti sarà nuovamente assolo di Jakub Mensik, che chiude il match 1-6 6-1 6-1.