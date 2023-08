Highlights Italia-Croazia 3-0: Europei volley femminili 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 34

Il video con gli highlights di Italia-Croazia 3-0 (25-23, 25-19, 25-17), match valido per gli Europei di volley femminili 2023. Le azzurre di Mazzanti completano l’opera e chiudono in bellezza la fase a gironi, sconfiggendo in tre set anche il fanalino di coda Croazia. MVP Omoruyi. Di seguito ecco le immagini salienti dell’incontro.