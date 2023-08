Qualificazioni femminili US Open 2023: Stefanini sconfitta in tre set da Han

Eliminata anche l’ultima tennista azzurra rimasta in corsa nelle qualificazioni degli US Open 2023. Si tratta di Lucrezia Stefanini, che dopo la bella vittoria all’esordio ai danni di In-Albon è stata sconfitta al secondo turno dalla sudcoreana Han. 6-4 5-7 7-6(4) il punteggio del match durato oltre tre ore e con una lunga interruzione per pioggia nel mezzo. Partita che sembrava ampiamente compromessa per l’azzurra che, sotto per 6-4 4-2, è riuscita a vincere cinque dei successivi sei giochi ed ha rimandato il verdetto finale al terzo e decisivo set. Punto a punto, game dopo game, Stefanini si porta avanti 3-1 nel set decisivo prima di subire l’allungo della Han che ribalta la situazione e si porta sul 5-3. Partita finita? Neanche per sogno: Lucrezia recupera nuovamente la situazione, pareggia i conti sul 5-5 prima che il match venisse sospeso per pioggia per diverse ore. Alla ripresa si arriva al super tie-break dove la Han è più lucida e concreta e chiude i giochi per 10-4.