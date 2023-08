Golf, Tour Championship 2023: Morikawa in evidenza dopo il primo giro

Collin Morikawa si prende la scena nel primo round del Tour Championship 2023, il torneo che chiude la stagione del PGA Tour di golf. Sul percorso dell’East Lake GC di Atlanta, nello stato della Georgia, l’americano, con un punteggio di 61 -9, è balzato in testa alla classifica generale (-10), grazie anche ad un eagle alla sesta buca e con sette birdie. A -10 anche Keegan Bradley (-7 63) e Viktor Hovland (-2 68), mentre Scottie Scheffler – che partiva da -10 – è incappato in una giornta no (+1 71) con tanto di triplo bogey alla quindicesima. A -8 Adam Schenk (-7 63). “Questa è la fine della nostra stagione per un motivo. Anche se oggi ho fatto un giro fantastico, voglio continuare a farlo per i prossimi. Sono molto, molto soddisfatto di questo round”, le parole di Morikawa. Rory McIlroy (-7) sta giocando nonostante un infortunio alla schiena rimediato nei giorni scorsi.