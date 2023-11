Qualificazioni Euro 2024, l’Israele risponde alla Svizzera: 1-1 in Ungheria

Inizialmente in programma il 12 ottobre, ma rinviata per la situazione in Medio Oriente e spostata sul neutro della Pancho Arena di Felcsut, in Ungheria, la sfida fra Israele e Svizzera valida per il girone I di qualificazione a Euro2024 si conclude col risultato di parità di 1-1. Vantaggio elvetico con Vargas al 36° del primo tempo, ma Israele non molla e pareggia all’88° con Weissman. Al 94° espulso Edmilson Fernandes, ma il risultato non cambia e la Svizzera aggancia la Romania in testa alla classifica con 16 punti, mentre Israele ai porta a quota 12.

CLASSIFICA: Romania, Svizzera 16 punti; Israele 12; Kosovo 10; Bielorussia 6; Andorra 2.