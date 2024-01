Qualificazioni Australian Open 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 12 gennaio

Il programma con l’ordine di gioco delle qualificazioni degli Australian Open 2024 per la giornata di venerdì 12 gennaio. Ultima giornata di match per quanto riguarda il draw cadetto, giunto al turno decisivo, a Melbourne Park: in palio dunque 32 pass per il main draw (16 agli uomini e 16 alle donne). In corsa ci sono ancora quattro italiani, ovvero Andrea Vavassori, Giulio Zeppieri, Flavio Cobolli e Stefano Napolitano, che sognano il tabellone principale. Di seguito l’elenco dei match degli azzurri.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO CON TUTTI I MATCH

PROGRAMMA VENERDI’ 12 GENNAIO (ITALIANI)

COURT 7 – Ore 02:00: Klein vs Napolitano

COURT 14 – 2° match dalle 02:00 (non prima delle 03:00): (2) Cobolli vs Rodriguez Taverna

COURT 16 – Ore 02:00: Ritschard vs (26) Zeppieri

COURT 17 – Ore 02:00: Vavassori vs Valkusz