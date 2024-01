Atp Auckland 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 12 gennaio

Il programma del torneo Atp 250 di Auckland 2024 per la giornata di venerdì 12 gennaio con gli orari e l’ordine di gioco. Al via le semifinali sul cemento neozelandese, dove le uniche due teste di serie rimaste corrispondono anche ai due chiari favoriti per la finale. Si tratta di Ben Shelton (#1) e Arthur Fils (#6), opposti rispettivamente a Daniel e Tabilo. Si gioca quando in Italia è notta fonda, di seguito il programma.

CENTRE COURT

Ore 01:00 – (1) Shelton vs Daniel

a seguire – (6) Fils vs (Q) Tabilo