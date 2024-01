Wta Hobart 2024: programma e orari venerdì 12 gennaio

Il programma e gli orari del Wta 250 di Hobart 2024 per quanto riguarda la giornata di venerdì 12 gennaio. E’ tempo di semifinali in Australia, dove sono rimaste soltanto quattro giocatrici a contendersi il torneo. Si parte con il match tra Elise Mertens e la beniamina di casa Daria Saville, mentre a seguire andrà in scena la semi della parte bassa del tabellone, con protagonista la statunitense Navarro. Ecco l’ordine di gioco completo.

PROGRAMMA VENERDI’ 12 GENNAIO WTA HOBART

CAMPO CENTRALE

Ore 3:00 – Hozumi/Ninomiya vs Chan/Olmos

A seguire – (1) Mertens vs (WC) Saville

A seguire – Putintseva o Yuan vs (2) Navarro