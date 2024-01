Qualificazioni Australian Open 2024: programma, orari e italiani in gara martedì 9 gennaio

Il programma, gli orari e gli italiani in gara martedì 9 gennaio, prima giornata delle qualificazioni degli Australian Open 2024. Sul cemento outdoor del Melbourne Park è tutto pronto per l’avvio del primo Major della stagione, ma lo era anche nella mattinata di lunedì prima che la pioggia costringesse gli organizzatori a rivedere i piani. Pioggia permettendo, scenderanno dunque in campo ben 12 tennisti italiani, a caccia del pass per il secondo turno.

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

Matteo Gigante e Stefano Travaglia, opposti rispettivamente a Sweeny e Goffin, saranno impegnati sulla Kia Arena mentre gli impegni degli altri azzurri avranno luogo sui campi secondari. Spicca il derby tutto tricolore tra Luca Nardi e Francesco Maestrelli, mentre promettono scintille gli incontri di Andrea Vavassori, contro l’ostico finlandese Otto Virtanen, Stefano Napolitano, che se la vedrà con il moldavo Radu Albot, e Giulio Zeppieri, sorteggiato contro il redivivo Pablo Cuevas. Di seguito tutti gli azzurri in campo nella prima giornata delle qualificazioni dell’Australian Open 2024 con il programma e gli orari nel dettaglio.

MARTEDÌ 9 GENNAIO: PROGRAMMA, ORARI E ITALIANI IN GARA

*orari italiani

KIA ARENA – Ore 02:00: Gigante vs (WC) Sweeny

KIA ARENA – 2°match dalle 02:00: Travaglia vs (8) Goffin

COURT 5 – Ore 02:00: (13) Nardi vs Maestrelli

COURT 5 – 5° match dalle 02:00: R.Brancaccio vs De Jong

COURT 7 – 4° match dalle 02:00: Bonadio vs (WC) Marinkov

COURT 8 – 2° match dalle 02:00: (26) Zeppieri vs Cuevas

COURT 8 – 3° match dalle 02:00: (21) Darderi vs Nava

COURT 11 – 3° match dalle 02:00: Bellucci vs Kovalik

COURT 14 – 2° match dalle 02:00 – (15) Stefanini vs Pattinama Kerkhove

COURT 15 – 3° match dalle 02:00: Vavassori vs Virtanen

COURT 15 – 5° match dalle 02:00: Napolitano vs (23) Albot