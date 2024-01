Australian Open 2024, il tabellone di qualificazione maschile: 18 gli azzurri a caccia del main draw

A Melbourne Park si inizia a fare sul serio, con gli incontri dei due tabelloni di qualificazione degli Australian Open 2024 che partono nella nottata italiana tra domenica e lunedì. In campo maschile è come al solito molto folta la pattuglia azzurra: sono addirittura 18 i nostri rappresentanti che proveranno a centrare l’accesso al primo Slam stagionale. Tra le teste di serie troviamo Flavio Cobolli, che è la n°2, ma anche Luca Nardi (subito impegnato in un derby contro l’amico Maestrelli), Luciano Darderi e Giulio Zeppieri.

IL TABELLONE COMPLETO

GLI SPOT DEGLI ITALIANI

(2) Cobolli vs (WC) Jin

Choinski vs Hassan

Rodriguez Taverna vs Escoffier

Pellegrino vs (20) Piros

(5) Mmoh vs Meligeni Rodrigues Alves

Brancaccio vs De Jong

Bonadio vs (WC) Marinkov

(WC) Jones vs (31) Ugo Carabelli

(6) Martinez vs Passaro

Crawford vs Ivashka

(WC) Sekulic vs Roca Batalla

Hemery vs (24) Kopriva

(8) Goffin vs Travaglia

Harris vs Kuzmanov

Herbert vs Burruchaga

Llamas Ruiz vs (29) Diallo

(9) Dellien vs Oliveira

Mayot vs Collarini

Lokoli vs Gaio

Mensik vs (25) Nakashima

(10) Medjedovic vs Cecchinato

Shelbayh vs Droguet

Svrcina vs (WC) Jasika

(WC) Blockx vs (32) Svajda

(11) Schwartzman vs Kudla

Trungelliti vs Klein

Gakhov vs Molleker

Napolitano vs (23) Albot

(12) Paire vs Marie

Ritschard vs Tabur

Dzumhur vs Skatov

Cuevas vs (26) Zeppieri

(13) Nardi vs Maestrelli

Gigante vs (WC) Sweeny

De Loore vs Tu

Kolar vs (22) Bergs

(14) Molcan vs Brouwer

Giannessi vs Millman

Agamenone vs (WC) Winter

Blancaneaux vs (28) Nagal

(15) J. Cerundolo vs Atmane

Marchenko vs Fatic

Kovalik vs Bellucci

Nava vs (21) Darderi

(16) Tirante vs Coppejans

Virtanen vs Vavassori

Wu vs Valkusz

Shimizu vs (17) Comesana