Frosinone, ufficiale: Bonifazi arriva in prestito

Il Frosinone Calcio “comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva Bologna Football Club 1909 per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Kevin Bonifazi. Il difensore classe 1996 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024″. Colpo in difesa per il club ciociaro che negli ultimi giorni aveva subìto il sorpasso della Roma per il prestito dalla Juventus del classe 2005 Dean Huijsen.