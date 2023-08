Qualificazioni Atp Winston-Salem 2023: Moroni sconfitto in due set da Marchenko

È stato sconfitto al primo turno delle qualificazioni dell’Atp 250 di Winston-Salem 2023 Filippo Moroni, unico azzurro presente nel tabellone cadetto. 6-3 6-4 il punteggio in favore dell’ucraino Ilya Marchenko, che ha rispettato il pronostico della vigilia ed ha avuto la meglio dopo 1h10′ di gioco. Match particolarmente rapido e deciso da un break per set, in cui ha fatto la differenza la maggiore esperienza dell’ucraino, maggiormente cinico nei momenti chiave. Al turno decisivo, Marchenko se la vedrà contro Haase o Kumar.