Atalanta, i convocati contro il Sassuolo: c’è De Ketelaere, cinque gli assenti

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati contro il Sassuolo, alla vigilia dell’esordio in Serie A. Presente anche Charles De Ketelaere, assenti, oltre a El Bilal Toure, anche Palomino, Soppy e Hateboer. L’allenatore della Dea non sarà in panchina a causa della squalifica rimediata nella passata stagione, e per lo stesso motivo sarà out anche Cambiaghi.

La lista dei convocati.

Portieri: Musso, Carnesecchi, Rossi.

Difensori: Toloi, Okoli, Djimsiti, Kolasinac, Scalvini.

Centrocampisti: Koopmeiners, Pasalic, Ederson, De Roon, Bakker, Zortea, Ruggeri, Adopo.

Attaccanti: Muriel, Lookman, De Ketelaere, Scamacca, Zapata.