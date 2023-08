MotoGp Gp Austria 2023, Bezzecchi: “Brutta botta a spalle e schiena. Spero in domani”

La caduta dopo pochi metri dalla partenza della Sprint Race in Austria nella MotoGp, ha avuto in Marco Bezzecchi uno dei piloti coinvolti. Il pilota del Team Ducati VR46 ha dovuto abbandonare la gara, accusando subito un grande fastidio sia alla spalle che alla schiena che mettono in dubbio la sua presenza nella gara di domani.

Dopo la Sprint Bezzecchi ha così parlato: “È un po’ difficile considerare questa una gara, dopo 300 metri ho solo sentito una gran botta e mi sono ritrovato quattro moto addosso. Un vero peccato, non ci voleva una partenza così aggressiva. Ho preso una brutta botta alla spalla e alla schiena e spero non mi farà troppo male domani. Ho solo due cose da potermi recriminare: non ho raccolto dati, cruciali per domani, e in qualifica potevo fare di più. Ho sbagliato nel mio giro migliore e non sono stato perfetto negli altri tentativi. Torniamo sui dati per la gara“.