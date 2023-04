Qualificazioni Atp Marakkech 2023: Vavassori e Bonadio si qualificano per il main draw

Arrivano ottime notizie per il tennis azzurro dal Marocco, dove sono in corso le qualificazioni per l’Atp 250 di Marrakech 2023. Andrea Vavassori si è infatti qualificato per il tabellone principale grazie al successo ai danni del beniamino di casa Bennani. 6-2 6-3 il punteggio in favore del tennista di Pinerolo, che dopo aver liquidato il bulgaro Lazarov si è ripetuto al turno decisivo, sconfiggendo il sorprendente classe 2007, che all’esordio ha avuto battuto il più quotato Kopriva. Vavassori raggiunge dunque il quarto main draw Atp in carriera, il secondo in stagione dopo quello di Cordoba. Al primo turno sfiderà uno tra Jarry, Coria, O’Connell e Moundir.

Lo raggiunge anche Riccardo Bonadio, capace di battere in tre set il francese Cazaux col punteggio di 6-4 7-6(1) 6-3, al termine di una sfida con una serie di saliscendi emozionali e con il francese che a un certo punto pareva aver preso il sopravvento. Così invece non è e il numero 181 al mondo sfodera una performance magistrale nel terzo set, conquistandosi così il pass per il tabellone principale.