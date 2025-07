Si è conclusa, sui campi del Centro Estivo FITP di Sibari in Calabria, la fase a gironi della terza edizione della Coppa delle Regioni under 12/14 di Padel.

Con la pubblicazione della classifica finale fase a gironi e la programmazione degli incontri dei gironi finali (che pubblichiamo qui di seguito in allegato), si è chiusa, nella suggestiva cornice di Sibari, una delle più importanti città della Magna Grecia, la prima fase della terza edizione della Coppa delle Regioni di Padel, manifestazione nazionale riservata alle selezioni under 12/14 di tutta Italia che è in corso di svolgimento sui 7 campi da padel del Centro Estivo FITP.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Una competizione pensata per dare una risposta alla crescita del numero di atleti di talento ma anche per sviluppare meglio degli obiettivi formativi che cambiano a seconda della fascia d’età.

In gara, ben 14 rappresentative regionali, suddivise in gironi. Quattro, per la precisione, denominati con i nomi di importanti competizioni della disciplina: Italy Major Premier Padel, di cui fanno parte Lombardia, Liguria, Veneto e Calabria; Qatar Major Premier Padel, con Lazio, Umbria, Sardegna e Toscana; Paris Major Premier Padel, dove sono state sorteggiate Sicilia, Emilia-Romagna e Abruzzo/Molise, ed infine, Mexico Major Premier Padel, con Puglia/Basilicata, Piemonte e Campania.

La lotta per il titolo

A contendersi il titolo 2025 saranno Lombardia, Lazio, Sicilia e Puglia/Basilicata. Mentre per Liguria, Umbria, Emilia Romagna e Piemonte, ci sono le finali dal quinto all’ottavo posto. Per decidere chi si piazzerà dal 9° all’11° posto invece, in campo Veneto Toscana e Abruzzo/Molise. In ultimo (12° – 14° posto) la sfida tra Calabria, Sardegna e Campania.

La competizione è stata vinta nel 2013, prima edizione, dal Lazio (in finale sulla Sicilia), mentre il 2014 ha visto sorridere la selezione della Sicilia (sempre contro il lazio).