Venerdì 4 luglio si presenta ricco di eventi di sport in tv, a partire dall’atletica su Sportface tv, da non perdere per tutto il weekend il Campionato Italiano Juniores e Promesse su Pista che si svolge a Grosseo. E ancora Wimbledon, con i tennisti italiani, da Errani e Paolini fino a Bellucci e Darderi, che proveranno a farsi valere sull’erba del terzo Slam. Questa sera riprende anche il Mondiale per Club, con i quarti di finale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

MATTINA

08.00 Canoa velocità, Europei U23/Junior 2025: seconda giornata – Diretta streaming sul canale Youtube Canoe Europe.

09.30 Nuoto, Europei giovanili 2025: quarta giornata (batterie) – Diretta streaming su European Aquatics Tv.

10.30 Lotta, Europei U20 2025: quinta giornata (qualificazione) – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Tennis, Wimbledon 2025: terzo turno singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Bellucci vs Norrie 2° match e inizio programma dalle 14.00 italiane; Darderi vs Thompson 4° match e inizio programma dalle 12.00 italiane)

12.00 Tennis, Wimbledon 2025: terzo turno singolare femminile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.00 Tennis, Wimbledon 2025: secondo turno doppio maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.00 Tennis, Wimbledon 2025: secondo turno doppio femminile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Errani/Paolini vs Chan/Krejcikova 3° match e inizio programma alle 12.00 italiane)

12.00 Tennis, Wimbledon 2025: primo turno doppio misto – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Errani/Vavassori vs Cash/Watson 4° match e inizio programma dalle 12.00 italiane)

POMERIGGIO

13.30 F1, GP Gran Bretagna 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.45 Golf, John Deere Classic: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

15.00 Atletica, Campionato Italiano Juniores e Promesse su Pista a Grosseto; diretta streaming su Sportface Tv.

17.00 F1, GP Gran Bretagna 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.00 Tuffi, Meeting di Bolzano: prima giornata – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

17.15 Lotta, Europei U20 2025: quinta giornata (semifinali) – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Nuoto, Europei giovanili 2025: quarta giornata (semifinali e finali) – Diretta streaming su European Aquatics Tv.

18.00 Calcio femminile, Europei 2025: Danimarca vs Svezia – Diretta streaming su UEFA Tv.

SERA

19.30 Lotta, Europei U20 2025: quinta giornata (finali) – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Rugby, Mondiali U20 2025: Italia vs Irlanda – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su RaiPlay Sport1.

21.00 Calcio femminile, Europei 2025: Germania vs Polonia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

21.00 Calcio, Mondiale per club 2025: Fluminense vs Al Hilal – Diretta tv su Canale 5 HD; in streaming su Mediaset Infinity e su DAZN.