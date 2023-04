Inter, domani la squadra raggiungerà Torino. Niente ritiro per i nerazzurri

L’Inter sta vivendo un momento molto complicato e, dopo aver incassato tre sconfitte consecutive in campionato, deve immediatamente provare a voltare pagina in vista della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. Stando a quanto riportato da ‘gazzetta.it’, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha deciso di non programmare un ritiro, preferendo concedere qualche ora in più ai suoi giocatori in modo tale da averli nelle giuste condizioni mentali. La partenza alla volta di Torino, dunque, avverrà direttamente nella giornata di domani.