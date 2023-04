Bundesliga, partite al volante: Bmw, Audi e Mercedes puntano i diritti tv del campionato tedesco

Partite di Bundesliga al volante. Questo potrebbe essere il futuro del massimo campionato di calcio tedesco, secondo quanto rivelato dal sito specializzato Automobilwoche. La lega calcio tedesca (Dfl) potrebbe infatti concedere un pacchetto esclusivo per la visione delle partite di Bundesliga e della seconda serie sui sistemi presenti all’interno delle automobili a partire dalla stagione 2025/2026. Le case automobilistiche interessate sono Audi, Bmw e Mercedes, che comunque non entrerebbero in diretta concorrenza con le classiche emittenti televisive.

Un progetto pilota è già in corso, dal momento che la Bundesliga sta trasmettendo alcuni contenuti sugli schermi delle automobili in collaborazione con Bmw. Ed è la stessa casa di Monaco di Baviera a non escludere ulteriori sviluppi: “Siamo interessati a un impegno a lungo termine, se riscontreremo un interesse e una domanda da parte dei nostri clienti”, si legge su Automobilwoche. In Germania il mercato dei diritti tv è davvero imponente, con la Dfl che per il quadriennio 2021/2025 ha generato un totale di oltre 4,4 miliardi di euro.