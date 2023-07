Qualificazioni Atp Kiztbuhel 2023: Maestrelli subito fuori contro Juan Manuel Cerundolo

Prosegue il momento no per Francesco Maestrelli, sconfitto al primo turno di qualificazioni dell’Atp 250 di Kitzbuhel 2023. Sesto ko di fila per il tennista azzurro, che non è riuscito a ribaltare il pronostico della vigilia e si è arreso a Juan Manuel Cerundolo per 6-3 6-2. Punteggio piuttosto bugiardo visto che tra i due c’è stata una bella lotta, tanto che la sfida è durata 1h33′ di gioco. Ciononostante, la vittoria dell’argentino non è mai stata in discussione e francamente l’impressione è che Maestrelli non potesse fare molto di più. Sarà dunque Marco Cecchinato l’unico tennista azzurro nel main draw del torneo austriaco.