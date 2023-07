Giro di Polonia 2023, risultati e classifiche prima tappa: Merlier vince la volata

Tim Merlier si aggiudica la prima tappa del Giro di Polonia 2023. Il belga della Soudal QuickStep conquista dunque la prima maglia gialla grazie al successo nella volata all’autodromo di Poznan, dopo un giro nella città lungo 183.7 km. All’entrata nel circuito motoristico lungo 4 km, è gran bagarre per un arrivo su un asfalto reso insidioso da una tempesta e grandine. Merlier ha avuto lo spunto migliore, precedendo l’olandese Olav Kooij (Jumbo-Visma) e il colombiano Fernando Gaviria (Movistar). In top-10 anche un italiano, si tratta di Jakub Mareczko (Alpecin Deceuninck), che ha concluso nono. Nella seconda tappa di domenica 30 luglio si inizia a far sul serio con il primo arrivo in salita: partenza da Leszno e arrivo a Karpacz dopo 202.9 km.