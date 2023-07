F1 GP Belgio Spa 2023: partenza sprint race posticipata, troppa pioggia

Troppa pioggia a Spa e così la partenza della sprint race del GP del Belgio 2023 di F1 viene posticipata. Pochi minuti prima del via, che era già stato rinviato alle 17.05 a causa del regolamento rispetto al via della sprint shootout, si è abbattuto un nubifragio sul circuito e si è raccolta tantissima acqua. Non si può partire per il momento, nemmeno con le mescole full wet. Minuti di attesa, non sono state date indicazioni.